Weer geen Pasar Malam in Leerdam: ‘Het valt ons enorm zwaar, maar veiligheid gaat voor’

Het populaire evenement trekt ieder jaar veel bezoekers. De stichting beraadt zich nog op een eventuele digitale editie. ,,We gaan kijken of we op een kleinschalige manier via een digitaal kanaal de Pasar Malam in juli kunnen vieren.” De eerstvolgende editie is nu gepland op 9 juli 2022. Dan is ook het tienjarig bestaan van de Pasar Malam in Leerdam. ,,De wens is om dit uitbundig te vieren.”