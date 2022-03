Weigeren Toontje Sprenger Pluim trekt kritiek van bedenkster

Van den Tol kreeg op Internationale Vrouwendag de Toontje Sprenger Pluim. De waarderingsprijs wordt sinds 2009 door Visser uitgereikt en verwijst naar Toontje Sprenger. Zij was in 1939 het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena, in de gemeente Sleeuwijk en De Werken c.a. Samen met een zus en broer runde ze café Sprenger bij het voetveer van Sleeuwijk naar Gorinchem. Met de Pluim wordt aandacht gevraagd voor meer vrouwen in de politiek en in besturen. Van den Tol (75) kreeg de Pluim als waardering voor haar inzet in de samenleving.

Nadat ze de prijs aannam, bedacht ze zich een paar dagen. Ze wilde hem alsnog weigeren, omdat Toontje Sprenger destijds weliswaar in de gemeenteraad zat, maar daar in die zes maanden nauwelijks iets voor elkaar had gekregen. Bovendien vond Van den Tol dat ze met de prijs in de feministische hoek werd gedrukt. ,,Ik ben niet voor meer vrouwen in de politiek, maar voor meer kwaliteit”, zei ze toen.

Solidariteit

Visser zei het in een eerste reactie jammer te vinden dat Van den Tol de Pluim teruggaf en dat de prijs niet meer is dan een schouderklopje aan iemand die zich langdurig heeft ingezet voor de maatschappij. Nu zegt ze: ,,Ik vind het niet chique dat ze Toontje Sprenger op zo’n manier wegzet. Het was in die tijd heel bijzonder als een vrouw in de politiek zat. Door zo over haar te spreken, helpen we de doelgroep niet. Ik proef een gebrek aan solidariteit.”

Pauline van den Tol blijft erbij dat de Pluim een ‘flauwekulprijs’ is en uit de koker van slechts één persoon komt. Er wordt nu gesproken over een Toontje Sprengerstraat in Altena. Laten we ophouden met deze flauwekul.”

