Welke jonge bakker bakt de Eerste Enige Echte Altenataart?

Acht duo’s in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar gaan op zaterdag 8 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur in het Altena College in Sleeuwijk aan de slag om de beste en lekkerste taart van Altena te maken. Er is natuurlijk een deskundige jury die de baksels van de deelnemers beoordeelt. De winnende taart gaat echt verkocht worden bij Bakkerij Verba.

Smaak van Cultuur

Dit jaar is er onder andere een fietstocht langs de diverse boerderijwinkels in Altena, een bierwandeling met proeverij van streekproducten in Woudrichem, houden diverse bedrijven een open dag en is er zondag 9 oktober een Oogst-dankviering in Dussen.