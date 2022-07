Welzijnsorganisaties zien kwart van subsidie verdwijnen: ‘Gemeente breekt echt iets af’

Politie neemt auto in beslag na roekeloos rijgedrag op A15

De politie heeft zondagavond een Volvo in beslag genomen nadat de bestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde op de A15. De verdachte wist na een wilde achtervolging nog te ontsnappen, maar werd thuis in Sliedrecht alsnog geconfronteerd. De man wilde echter niet naar buiten komen, maar de politie heeft wel zijn auto in beslag genomen.

