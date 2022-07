Wendy en Anita willen met hun GeluksWerkplaats mensen met een burn-out een handje helpen

EVEN VRAGEN AANAls ervaringsdeskundige weet Wendy Bosch uit Hank hoe het is om een burn-out te hebben. Ze kampte er zelf jarenlang mee, maar ontdekte dat creatief bezig zijn haar net dat duwtje in de goede richting gaf. Nu wil ze met haar GeluksWerkplaats anderen in die situatie helpen.

Wat moeten we ons bij zo’n werkplaats voorstellen?

,,Een plek waar je twee keer per week vrij kunt binnenlopen voor een praatje, om samen te breien, te haken, knutselen of schilderen. Het kan van alles zijn, als we maar creatief zijn.”

Waarom is dat zo belangrijk?

,,Als je met je handen bezig bent, ben je uit je hoofd. Hier kun je zonder dat er wordt geoordeeld je hoofd leeg maken. Ik heb zelf van 2015 tot vorig jaar een burn-out gehad en ik had graag gewild dat er zoiets als dit bestond. Ik ben eruit gekomen met professionele hulp, maar voor veel mensen is die drempel te hoog.”

Maar voor mensen met een burn-out is een drempel al snel te hoog. Ze weten heel goed dat ze van de bank moeten afkomen, maar dat lukt ze vaak niet.

,,Dat klopt. Daarom is de GeluksWerkplaats heel laagdrempelig. Het is absoluut niet de bedoeling dat ik hier de therapeut ga uithangen, maar ik kan mensen misschien wel een zetje in de rug geven. Ervoor zorgen dat mensen met een burn-out weer een beetje onder de mensen komen.”

Hoe kwam u op het idee?

,,In het Duitse Trier is al een Glückwerkstatt. Daar worden zelfs ook spullen verkocht. Het is eigenlijk een soort winkeltje.”

Gebeurt dat in uw atelier straks ook?

,,Ik wil klein beginnen door voorlopig op dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur het atelier open te stellen. Daarbij word ik geholpen door mijn buurvrouw Anita van Bommel. Als we met de bezoekers een mooie voorraad hebben gemaakt, kunnen we in de toekomst misschien aan verkoop denken.”

De GeluksWerkplaats aan de Buitenkade 25 in Hank houdt zaterdag 9 juli open dag van 10.00 tot 16.00 uur.

