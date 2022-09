Wereldwinkel Gorinchem blijft zichzelf opnieuw uitvinden: ‘Als eerste begonnen met Vegetarische Slager’

STRUINEN DOOR DE STREEK Rosemarie en Jan Willem wonen al 38 jaar met veel plezier in dit historie­rij­ke pand uit begin 1900

In de zomer struint verslaggever Levien Vermeer tweewekelijks door de geschiedenis van deze streek. Vandaag is ze te gast in een statig en smaakvol ingericht neoklassiek pand uit begin negentienhonderd.

23 augustus