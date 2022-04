Werken Dordtse kunstenaar krijgen vaste plek in Biesbosch MuseumEiland

Thomas Cornelis van Heck werd op 10 juni 1910 in Dordrecht geboren. Na de lagere school ging hij naar de tekenschool aan het Kromhout in Dordrecht. De Dordtse kunstschilder kon al snel leven van zijn werk. In de oorlogsjaren ruilde hij werk voor eten voor zijn gezin. Van Heck had lang een atelier in Pictura op de Voorstraat in zijn woonplaats.