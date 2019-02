‘Werkloze’ wietkweker moet naast Lamborghini ook duizenden euro's aan bitcoins inleveren

RIK, herden­kings­ma­ga­zi­ne voor Gorcumse muzikant en vormgever

9:00 RIK, zo heet het magazine van communicatieadviseurs Peter Boss en Geert Wijnhoven. Het is een hommage aan de in december overleden Rik Tazelaar. De Gorcumer gaf de voorbije jaren in hun opdracht het magazine TON vorm, een tijdschrift voor de transportsector.