‘Werkloze’ wietkweker uit Gorinchem moet Lamborghini inleveren

Bewoners Hendrik Verschu­ringstraat Gorinchem opnieuw opge­schrikt door brand

17:05 Bewoners van de Hendrik Verschuringstraat in de Gorcumse Lingewijk zijn voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door brand in hun straat. In de nacht van zaterdag op zondag ging een schutting in vlammen op. De bewoner vermoedt brandstichting.