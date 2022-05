West Betuwe gaat slimmer om met prullenbakken en haalt er tachtig weg

Binnen­vaart­schip vaart op rivier Beneden-Merwede over andere boot heen: ‘Hij had het niet eens door’

Op rivier de Beneden-Merwede bij Hardinxveld-Giessendam is zondagmiddag om iets voor 14.45 uur een binnenvaartschip over een recreatieboot heen gevaren. Een van de twee inzittenden van het bootje, een vrouw (19) uit Hardinxveld, is zelf naar het ziekenhuis gegaan. Een 27-jarige man uit Hardinxveld bleef ongedeerd.

22 mei