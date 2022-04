West Betuwe naarstig op zoek naar meer opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente West Betuwe is naarstig op zoek naar meer opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. Inwoners die hun woning, kantoorpand, of bed & breakfast beschikbaar kunnen stellen, worden dan ook oproepen dit te melden bij de gemeente.

De gemeente verbouwt zelf momenteel een schoolgebouw in Buurmalsen, een peuterspeelzaal in Meteren en de brandweerkazerne aan de Achterweg 8 in Herwijnen om tot noodopvanglocaties. Alledrie de panden zijn van de gemeente en staan momenteel leeg: aanleiding om hier - net als in buurgemeente Vijfheerenlanden, waar het gemeentehuis werd omgetoverd tot opvangplek - tijdelijk onderdak voor vluchtelingen te realiseren.

De opvanglocaties moeten in april gereed zijn, en bieden plek voor ruim vijftig vluchtelingen. Maar dat is niet genoeg, blijkt uit de oproep van de gemeente. Die hoopt dat meer inwoners hun woningen of panden beschikbaar stellen.

Particulieren initiatieven

Naast opvang die via de gemeente geregeld wordt, lopen er in de regio al wel diverse particulieren initiatieven. Zo wordt momenteel in de omgeving van Beesd een groep van zo'n zestig vluchtelingen opgevangen in diverse gastgezinnen. Ook via Takecarebnb, een organisatie die vluchtelingen met gastgezinnen matched, is er in de gemeente ruimte voor totaal 89 vluchtelingen, liet de gemeente desgevraagd weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.