West Betuwe trekt geld uit om inwoners aan het sporten te krijgen

Coalitie­par­tij­en Hardinx­veld-Giessendam bespreken in alle rust hoe ze de komende vier jaar verdergaan

Geen informateur of andere adviseurs in Hardinxveld-Giessendam, coalitiepartijen T@B, SGP en ChristenUnie werken samen in alle rust aan de vorming van de nieuwe coalitie. ,,We bespreken met zijn drieën hoe we verder kunnen’’, zegt Trudy Baggerman, lijsttrekker T@B.

13:16