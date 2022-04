West Betuwe zoekt leerkrachten en tolken

CDA wil het weten: Wordt Gorcumse nieuwbouw ook duurder door stijgende prijzen?

Welke nieuwbouwprojecten in Gorinchem worden duurder dan voorzien door de stijgende kosten in de bouw? Het CDA vraagt zich af of het verstandig is om hierover nu al met elkaar te praten. Zeker wanneer de prijsstijgingen de gemeente zelf in haar portemonnee raken.

19 april