Wethouder publiceert boek over toekomst van het platteland: ‘We willen de overheid helpen om het tij te keren’

Uitersten in lage en hoge waterstan­den vormen uitdagin­gen voor waterschap en Rijkswater­staat

Hadden we vorig jaar nog te maken met extreme wateroverlast, dit jaar stevenen we af op laagterecords. De zomers van 2021 en 2022 vormen uitersten als het gaat om de waterstanden in de rivieren. Het houdt Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat flink bezig. ,,We hebben vier jaar geleden al opgeschaald door de extreme droogte.”

23 juli