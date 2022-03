Wethouder Van Oosten aan de slag in Roosendaal

,,Met heel veel plezier kijk ik terug op mijn jaren als wethouder in Altena, en daarvoor bij de fusiegemeente Werkendam. Ik startte in 2011 als commissielid van het CDA, in 2014 kwam ik voor deze partij uit in de gemeenteraad en in 2016 werd ik benoemd tot wethouder", ziet Van Oosten om.

VDe CDA’er was vorig jaar echter vanwege gezondheidsredenen een paar maanden uit de roulatie. In oktober pakte hij zijn werkzaamheden langzaam weer op. Hij zei toen: ,,Ik ben erg gemotiveerd om weer aan de slag te gaan.” Een maand later gaf hij aan zich bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen niet meer verkiesbaar te stellen als wethouder.

Van Oosten gaat op 9 mei aan de slag in Roosendaal. Als bestuursadviseur gaat hij strategisch advies geven over politiek-bestuurlijke vraagstukken en coördineert hij bestuurlijk gevoelige trajecten, zoals de inhoudelijke totstandkoming van de kadernota. De Sleeuwijker, die de afgelopen jaren economie en de maritieme sector in zijn portefeuille had, heeft op 26 april zijn laatste werkdag in Altena.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.