Wie zorgt voor de hoogste spetters bij WeKa Bommetje in Werkendam?

Timmeren maar! Nieuwen­dijk kan weer aan de slag met hout en spijkers tijdens Timmerdorp

Haal de koelbox en parasol tevoorschijn, want het thema van het Timmerdorp in Nieuwendijk is dit jaar ‘Op de camping'. Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 augustus wordt de jeugd van Nieuwendijk bezig gehouden op het terrein bij de Tavenu.

11 augustus