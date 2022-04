Wielerlegende La Vos in haar eigen gemeente gehuldigd na achtste wereldtitel veldrijden

Ze won meer dan 30 titels, boekte 300 overwinningen, heeft een prijzenkast met 800 bekers en medailles, en toch is en blijft Marianne Vos gewoon Marianne Vos. Tenger, tikkie verlegen ogend ook, bescheiden. Bovenal benaderbaar én een van de vele inwoners van Altena. Toch werd sportheldin ‘La Vos’ zaterdagmiddag in haar woonplaats gehuldigd.

Dat gebeurde tijdens het Marianne Vos Wielerfestival dat vanwege de coronapandemie twee jaar achtereen niet kon doorgaan, maar zaterdag met meer animo dan ooit eindelijk weer konden worden gehouden. Bijna 400 toerfietsers deden mee en trapten 60, 100 of 160 kilometer asfalt weg. Ook deden er ruim 20 mensen met een fysieke of mentale beperking mee en konden kinderen met de vedette een eind meefietsen. Dat gebeurde nadat de wielerkampioen met iedereen op de foto ging die het maar wilde. Meer dan 1000 foto's werden er geschoten. En tijdens een persconferentie beantwoordde ze allerlei vragen van kinderen. Zo gewoon is Vos dus.

Tour de France

Alhoewel; afgelopen januari lukte het de geboren Broekse voor de achtste keer in haar carrière wereldkampioen veldrijden te worden in het Amerikaanse Fayetteville. Vanwege die enorme prestatie wilde de gemeente Altena haar wereldberoemde bewoonster graag in het zonnetje te zetten. Wielerspeaker Kees Maas, wiens karakteristieke stem begin 2019 voor de laatste keer professioneel door de luidsprekers galmde, was bereid gevonden de huldiging op het plein voor buurthuis d’Alburcht in Wijk en Aalburg te presenteren. En haar te interviewen en uitspraken te ontlokken. Ja, ze gaat binnenkort het parcours van de Tour de France verkennen. En nee, ze zal niet bij de Vuelta in Nederland als toeschouwer aanwezig zijn.

En dat is bijzonder jammer, want de tweede etappe van de Ronde van Spanje op 20 augustus van dit jaar gaat juist door haar eigen gemeente: langs Wijk en Aalburg, Giessen en Andel. ,,Ik zit dan ergens anders op de fiets, maar ik zal de Vuelta van een afstand zeker volgen.”

Het Marianne Vos Wielerfestival betekende ook de aftrap van de Vuelta in Nederland. Er was in Wijk en Aalburg niet alleen sangría en paella te verkrijgen om alvast in Spaanse sferen te komen, ook vijf wielercorifeeën en hun toertochten trekken onder de naam Helden van Brabant met elkaar op. Paasmaandag was er de Kleppertocht van Mathieu Hermans in Dongen en na het Altenase wielerfestival volgen nog de Servais Knaven Classic (1 mei), de Koos Moerenhout Classic (21 mei) en de rond Johan van der Velde opgezette Speer van Rijsbergen (29 juni).

Quote Ik focus me liever op het nu Marianne Vos, Wereldkampioen veldrijden

Tijdens de huldiging, die door ruim honderd fans werd bijgewoond, kreeg ‘La Vos’ ook nog een tafeltje. Er zijn er al zeven van, voor elke WK-titel eentje. En allemaal staan ze in de zeven kernen van de voormalige gemeente Aalburg. Nu is er dus een achtste, ontworpen door een leerlinge van een basisschool. Binnenkort wordt het tafeltje geplaatst in het dorp Andel. Marianne Vos zelf was er zichtbaar blij mee.

In haar toespraak bedankte ze voor de cadeaus en voor het feit dat er toch een huldiging kon plaatsvinden. Ze had de deelnemers een zonnetje beloofd, bekende ze, maar met de lage temperatuur van zaterdag leek ‘Altena wel op Siberië'. ,,Alhoewel het al drie maanden geleden is dat ik de wereldtitel won, is het toch mooi om hier te zijn. Ik ben me niet dagelijks bewust van mijn prestaties, maar toen daarnet mijn erelijst werd voorgelezen vind ik het toch bijzonder om er bij stil te staan.”

Speaker Maas wilde van Vos weten wat ze na haar wielercarrière van plan is. Studeren? Ploegleider worden? Het lachje van de wereldkampioene verried dat ze daar nog lang niet mee bezig is. ,,Er zijn veel misschiens in het leven. Ik focus me liever op het nu.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.