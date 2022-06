Wietgebruiker Erik naar de rechter: ‘De speekseltest is oneerlijk, want wie vaak blowt, test altijd positief’

Speeksel­test verrast Gorcumse wietgebrui­ker: ‘Ik had de avond ervoor mijn laatste joint gerookt’

Erik van der Vlist (53) uit Gorinchem is door de politie aangehouden na een bezoek aan een coffeeshop in zijn stad. De speekseltest wees uit: hij zat onder invloed achter het stuur. ,,Ik had de avond ervoor mijn laatste joint gerookt. Maar als je langdurig gebruikt, test je blijkbaar sneller positief. Ik had geen idee en heel wat gebruikers evenmin.’’

28 juli