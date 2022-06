Wijkagent Ton brengt bloemetje bij wandelaar die inbraak verijdelde. Maar ja, wat als hij op vakantie is?

DE ONTMOETING Hans is nieuw in Lexmond, maar contacten opdoen? Geen probleem! Lott (bijna 2) werkt als een magneet

Vanuit Lexmond fietst vader Hans Merkestijn (29) met voorop in het kinderzitje zijn dochter Lott (bijna 2) over de Lekdijk in de richting van Ameide. Het is op deze zonnige middag namelijk de hoogste tijd voor een picknick! En daar verheugt Lott zich ook op, dus stoppen voor een Ontmoeting, terwijl ze er nog lang niet zijn? Daar begint Lott al bedenkelijk bij te kijken.

24 juni