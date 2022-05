Wim en Tom maken zich sterk voor meer openbare kunst in Leerdam: ‘Veel positieve reacties’

nauwelijks neerslag Droogte nekt agrariërs in Rivieren­land: ‘Een buitje is nu voor iedereen welkom’

Een extreem droge maand maart en nauwelijks een druppel neerslag in april: het is in jaren niet zo droog geweest in het voorjaar. Sommige agrariërs in Rivierenland proberen de schade te beperken door hun gewassen te besproeien, terwijl een ander hoopt op een snelle bui. ,,We zijn de droogte van 2018 nog niet vergeten.’’

13 mei