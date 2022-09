Wisseling van de wacht bij Veteranencafé Gorinchem: ‘De brand heeft ons in het hart geraakt’

Waarom de wisseling van de wacht?

,,Kees Koning is nu 84 en in goede gezondheid en vond het nu hét moment. Ik was daar met Kees Donker, die op de achtergrond een rol wil spelen, de aangewezen persoon voor. Ik ben al jaren actief in de veteranenwereld. Ik heb me ingespannen voor de Dutchbatters, veel met veteranen gesproken en zelf in een hulpverleningstraject gezeten. Zo kon ik andere veteranen ook goed helpen in gesprekken en het doorverwijzen naar instanties. Koning vertrouwt me in mijn nieuwe rol. Het voelt als een eer om iets over te nemen wat hij altijd met hart en ziel heeft gedaan.”

Wat heeft de brand in het café vijf jaar geleden teweeggebracht?

Toen zijn we in het hart geraakt. Er kwam een einde aan onze naam, de Gorcumse Stichting Rijdend Unifil Museum de Dorstige Types. De brand in onze kantine in het museum aan de Spijksedijk, die ook onze inkomstenbron was, is vermoedelijk aangestoken. We hebben ons zonder de ontmoetingsplek lang als een vis op het droge gevoeld, maar nu houden we het Veteranencafé in Hotel Gorinchem.”

Is het belangrijk om het werk voort te zetten?

,,Samen hebben we het over zaken die je niet met mensen in het burgerbestaan kunt bespreken. Gezellige dingen, maar ook situaties die we hebben meegemaakt. Als lotgenoten onderling voelen we ons begrepen. En dat willen we voor meer mensen bereikbaar maken, ook voor jonge veteranen en mensen met een geüniformeerd beroep, zoals de brandweer, politie en ambulance. Zij kunnen over dezelfde ervaringen meepraten.”

