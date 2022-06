Woning blijkt voor illegale prostitutie gebruikt; burgemeester Melissant sluit pand voor twee weken

Het is niet de eerste keer dat Melissant een pand sluit vanwege prostitutiepraktijken. Vorig jaar gebeurde dat ook bij woningen aan de Twijnderstraat en de Wijnkoperstraat. Ook die panden gingen voor twee weken op slot. ,,Samen met politie, Openbaar Ministerie, onze partners en inwoners zetten we ons in voor een Gorinchem waar het veilig is om te wonen en te werken’’, aldus Melissant in een persbericht. ,,Onvergunde prostitutie ondermijnt de veiligheid en leefbaarheid van onze stad. De aanpak hiervan is een van mijn prioriteiten. Met het sluiten van de woning maken we een einde aan de bekendheid en het gebruik van deze woning als prostitutiepand. En aan de overlast voor de directe omgeving.”