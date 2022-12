Woongaard waarschuwt voor oplichters die het afgeschafte ‘verlengingstientje’ willen stelen

Dierenambu­lan­ce Altena: ‘Pas op met voer in een netje, want vogels kunnen erin verstrikt raken’

Met de winter in aantocht worden er in tuinen en aan balkons weer netjes met vogelvoer opgehangen. ,,Hoe goed bedoeld ook, zo’n netje kan best gevaarlijk zijn. Vogels kunnen er met hun pootjes in verstrikt raken”, waarschuwt Dierenambulance Altena op haar sociale media.

6 december