Woudrichemseweg en Almkerkseweg tijdelijk afgesloten voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag

Proefpro­ject met schilderij leert scholieren om hun eigen verhaal te vertellen: ‘Verhalen doen er toe’

Schrijf je eigen verhaal, gedicht of rap! Fred Delfgaauw van Theater Peeriscoop en Masja Harsveld van Bibliotheek AanZet dagen leerlingen van Gymnasium Camphusianum uit in het proefproject Over kunst gesproken. Daarbij leren ze naar kunst kijken en verhalen vertellen.

