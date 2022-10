Wout (73) en zijn collega’s hadden de grootste lol in meelfabriek Ameide: ‘We smeerden sambal op brood’

STRUINEN DOOR DE STREEK Molenaar Yvonne was een gloednieuw huis gewend maar verhuisde naar een molen: ‘Voel me senang hier’

Wekelijks struint verslaggever Levien Vermeer door de geschiedenis van deze streek. Vandaag is ze te gast in de Kooiwijkse molen vanwege het ‘Jaar van de Molenaar’, en in dit geval is dat een vrouw.

11 oktober