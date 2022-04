Ze zijn mintgroen en giftig, maar AquaZoo is maar wat blij met zijn nieuwe bewoners

Kogelvis Puffy is de nieuwe ‘ster’ van onderwater­die­ren­tuin AquaZoo

Een nieuwe bewoner van de onderwaterdierentuin AquaZoo in Leerdam moet flink wat bezoekers gaan trekken. Een kogelvis met de naam Puffy huist er in een compleet nieuw aquarium. Oorspronkelijk komt die soort voor in het Afrikaanse Tanganyikameer.

21 februari