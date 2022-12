Zes inbraken op één dag in Werkendam

Uitbater golfclub Almkerk neemt golfbaan bij de Kurenpol­der in Hank over

HGE Golfparken neemt met ingang van volgend jaar de golfbaan op de Kurenpolder in Hank over. De Hollandsche Golfbaan Exploitatiemaatschappij is ook al verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op Golfpark Almkreek in Almkerk.

