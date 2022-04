Zes nieuwe starterswoningen in centrum Ameide (die onder de huurgrens verhuurd gaan worden)

Kan Kris (28) uit Ameide straks écht met voorrang een huis kopen in zijn stad? ‘Eerst zien, dan geloven’

Dat inwoners uit Ameide voorrang krijgen bij een nieuwbouwproject in hun stadje, is met enthousiasme ontvangen. De nood voor met name starterswoningen blijft hoog. ,,We zijn er nog niet.’’

11 oktober