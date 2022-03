Zestien stemmen verschil tussen winnaars T@B en SGP in Hardinxveld-Giessendam

De verkiezingsstrijd in Hardinxveld-Giessendam is uitgemond in een heuse thriller. Met slechts zestien stemmen verschil - volgens de voorlopige uitslag - zijn T@B en SGP als winnaars uit de bus gekomen.

Ze behaalden respectievelijk 2.375 en 2.359 stemmen. In beide gevallen goed voor vijf zetels. En daarmee is de SGP eigenlijk de grote winnaar, want de partij van lijsttrekker Arjan Meerkerk is de enige die één stoel meer krijgt in de gemeenteraad. Het CDA levert die zetel in en wordt met één zetel de kleinste partij in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

Meerkerk is bijzonder blij met die extra zetel. ,,We hebben niet alleen een stabiele achterban, maar ook een achterban waarin groei zit. We zijn de enige die stemmenwinst geboekt heeft. Wat dit betekent voor de coalitie-onderhandelingen? Daarop wil ik nog niet vooruitlopen. Ik wil deze uitslag eerst op me laten inwerken. Feit is wel dat we als coalitie door de kiezers zeker niet zijn afgerekend op de voorbije vier jaar. Integendeel.’’

Lagere opkomst

De kiezers in Hardinxveld-Giessendam kwamen zoals gebruikelijk trouw naar de stembus. Al lag het opkomstpercentage met 62,6 procent iets lager dan vier jaar geleden (65,8 procent). Burgemeester Dirk Heijkoop is desondanks tevreden over die opkomst. ,,Het was nog even spannend. In de ochtend en middag bleef de opkomst achter, maar in de avonduren hebben we een mooie eindspurt gemaakt.’’

Voor nieuwkomer D66 kleurden te weinig stemgerechtigden een hokje rood op het stemformulier. De partij aangevoerd door Robert Philippo kreeg 364 stemmen. Dat is met een kiesdrempel van 518 te weinig voor een raadszetel.

Jezus Leeft nam voor de tweede keer deel in Hardinxveld-Giessendam. Lijsttrekker Maurits Jan Westhoven boekte met 104 stemmen een serieuze winst ten opzicht van 2018. Toen kreeg Jezus Leeft 44 kiezers op zijn hand.

