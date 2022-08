Zijn vuurwerk en finalefik nog van deze tijd?

Maar familie Melissant stond paraat en Reinie zelf legde de dappere blusactie van haar echtgenoot vast voor het familiealbum en een beetje positieve PR. Even later kwam in het nieuws dat er onkruid op de begraafplaats verwijderd moest worden. Een externe tuindeskundige had bedacht dat je dat het beste kunt aanpakken door het weg te branden. Oei! Toen vloog de overige beplanting ook in de fik. Gelukkig wist de brandweer te voorkomen dat het hele kerkhof een open luchtcrematorium werd.