Zomerfeest Groenmarkt voor tweede avond op rij uitverkocht

Lekker feesten op de Zomerfees­ten, want achter de schermen is iedereen op alle ‘rampen’ voorbereid

Lekker feesten tijdens de Zomerfeesten in Gorinchem. Terwijl het publiek zich vermaakt op de Groenmarkt en de Varkenmarkt, houden toezichthouders een oogje in het zeil. Ook op afstand, want de mensenmassa wordt gevolgd met camera’s. Voor alle mogelijke incidenten ligt een draaiboek klaar.

16 augustus