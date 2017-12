Zonder rijbewijs naar theorie-examen rijden. Mag dat?

Aalburgse politie: Praat met je kind over vuurwerk

15:18 Ouders moeten met kinderen in gesprek over vuurwerk. ,,Want als ze vermoeden dat hun kind stiekem vuurwerk afsteekt, komen ze daar snel genoeg achter door er gewoon over te beginnen. Kinderen die iets te verbergen hebben, laten dat dan vaak merken'', zegt wijkagent Ruud Peters van Aalburg.