Zwembaden in de regio langer open door mooie weer

Qbuzz trekt 82 procent van de reizigers van voor corona

In de bussen en treinen van Qbuzz in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem zat in mei 82 procent van de reizigers van voor de coronacrisis. Begin dit jaar was dat maar iets meer dan de helft. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Zuid-Holland.

29 augustus