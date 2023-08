Brede welvaart in Roerdalen hoger dan gemiddeld in Limburg

Nieuwe coalitie Friesland ook tegen gedwongen uitkoop boeren

De nieuwe provinciale coalitie in Friesland is tegen het gedwongen uitkopen van boeren ten behoeve van de natuur. In de meeste provincies waar de BBB meebestuurt is dit opgenomen in het coalitieakkoord. Verder hebben de twee BBB-gedeputeerden landbouw en financiën in hun portefeuille gekregen. Natuur gaat naar de ChristenUnie.