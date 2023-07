Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Roerdalen vandaag

Zes Vlaamse jonge wolven in Nederland doodgere­den

Zes nakomelingen van een wolvenpaar in het Vlaamse Hechtel-Eksel zijn in het Nederlandse verkeer doodgereden. Sinds begin februari kwamen drie Vlaamse wolven in Nederland om het leven bij aanrijdingen op de A12 bij Zevenaar, op de A2 bij Vught en op de A2 bij Grathem (Limburg). Daarvoor kwamen ook al drie van de in totaal twaalf jongen van het Vlaamse wolvenpaar in Nederland onder een auto. Dat staat dinsdag in de voortgangsrapportage over wolven in Nederland van BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt.