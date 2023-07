Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Roerdalen vandaag

Doorbraak in cold case: man uit Limburg (53) opgepakt voor verkrach­ting studente

Een 53-jarige man Echt-Susteren is begin deze week opgepakt voor een verkrachting van een studente in Nijmegen. De vrouw deed in 2003 aangifte van een verkrachting door een man die ’s nachts haar studentenkamer was binnengedrongen.