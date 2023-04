Meer woningen gebouwd in Roerdalen

Cliënt gehandicap­ten­in­stel­ling in Echt overleden na zwemmen

Een cliënt van gehandicaptenorganisatie Pergamijn in Echt is maandag na het zwemmen in het zwembad van het zorgcomplex overleden. Op de Pergamijn wonen mensen met een verstandelijke beperking. De cliënt werd uit het water gehaald, gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar later die dag is de cliënt overleden, maakte de instelling vrijdag bekend.