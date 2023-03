OM niet eens met straffen in monsteroppas-zaak, gaat in hoger beroep na afwijzen dwang-tbs

Nachtploeg steenwol­pro­du­cent Rockwool legt woensdag het werk neer: ‘Dit is helaas nodig’

Werknemers van steenwolproducent Rockwool in Roermond leggen in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 maart het werk neer. Volgens FNV Procesindustrie is dit de eerste staking bij Rockwool ooit. De nachtploeg gaat staken omdat vakbonden en directie het niet eens worden over een nieuwe cao.