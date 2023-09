Medewerk­ster vrouwenge­van­ge­nis Ter Peel ontslagen om relatie met gedetineer­de

Een medewerkster van vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord is ontslagen vanwege een relatie met een gedetineerde. Het ging daarbij niet om een liefdesrelatie, maar om een vriendschappelijke relatie, bevestigde een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) berichtgeving in De Limburger vrijdag.