Zwaarbewolkt in Roerdalen vanochtend

Middeleeuw­se stadsmuur­to­ren gevonden in centrum Sittard

Bij opgravingen in het centrum van Sittard zijn resten gevonden van een oude middeleeuwse toren. Het gaat volgens de gemeente Sittard-Geleen om de Sanderbouttoren. De toren was tegen de stadsmuur aangebouwd en belangrijker dan de overige muurtorens rond Sittard, omdat deze toren als enige een naam had.