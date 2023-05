22 sollicitanten voor vacature burgemeester Roermond

Donderdag­avond tientallen voorstel­lin­gen door hele land na dodenher­den­king

In 58 plaatsen in ons land zijn donderdagavond, in aansluiting op de dodenherdenking, weer bijpassende voorstellingen. Het gaat om 130 in totaal. Zo’n 1500 mensen werken mee aan Theater na de Dam, een jaarlijkse manifestatie op 4 mei.