Aantal uitvindingen per hoofd van de bevolking in Roermond lager dan landelijk gemiddelde

Verbreding A2 in Limburg pakt miljoenen duurder uit dan gedacht

De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide op de snelweg A2 in Limburg pakt duurder uit dan verwacht. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) schrijft aan de Tweede Kamer dat er 46 miljoen euro meer nodig is dan de 348 miljoen euro die is begroot. Dat komt door prijsstijgingen, omdat meer dassenburchten moeten worden verplaatst dan eerder gedacht en omdat het te verwachten valt dat er een schadeclaim komt.