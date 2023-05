Bestuurder wil inparkeren en ramt huis Roermond

Bisdom Roermond doet mee aan Heiligdoms­vaart in Aken: ongeveer 100.000 pelgrims verwacht

Aken maakt zich op voor de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart. Tussen 9 en 19 juni is er een programma vol religieuze vieringen, pelgrimages en culturele evenementen, waarbij zo’n 100.000 pelgrims verwacht worden. Veel van hen komen uit Limburg. Net zoals bij de Heiligdomsvaarten in Maastricht en Susteren draait de Heiligdomsvaart in Aken om het tonen en vereren van relieken, overblijfselen van heiligen of heilige voorwerpen. Het bisdom Roermond werkt aan meerdere onderdelen van de Heiligdomsvaart mee.