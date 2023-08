Explosie in Roermond vernielt auto en voordeur woning

Vertraging verkeer door afsluiting A73-tun­nels valt mee

De sluiting van de A73-tunnelbuis in noordelijke richting in Roermond en Swalmen leidt niet tot grote vertragingen van het omgeleide verkeer. De gemiddelde vertraging is zo’n tien minuten, zei projectleider Remco Zaeijen van Midden Limburg Bereikbaar dinsdag. Volgens omgevingsmanager Eric Eussen van Rijkswaterstaat is er tussen de 20 en 30 procent minder verkeer in de regio Roermond. Dat heeft volgens hem te maken met de vakanties, maar ook met het feit dat mensen de auto laten staan en fiets of openbaar vervoer nemen.