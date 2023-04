Fietser gewond na aanrijding Roermond

Gemeente Beekdaelen adviseert geen grondwater meer te gebruiken wegens vervuiling

De Limburgse gemeente Beekdaelen raadt inwoners af gebruik te maken van grondwater, bijvoorbeeld bij het besproeien van tuintjes. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de omvang van een grondwaterverontreiniging vlak over de grens in Duitsland, maakte de gemeente vrijdag bekend.