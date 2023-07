Fietsster aangereden voor ogen van schoolkinderen Herten

Man met ernstige brandwon­den naar ziekenhuis na explosie barbecue in Baarlo

Een man is dinsdagavond door een explosie van een barbecue in het Limburgse Baarlo zwaargewond geraakt. Hij is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man raakte lichtgewond en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld, maakte de politie bekend. Aanvankelijk sprak de politie van drie gewonden, maar het bleken er twee te zijn.