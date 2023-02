Geen treinen van Arriva in Achterhoek en Limburg door staking

Ziekenhui­zen bereiden zich voor op carnaval: ‘We hebben draaiboe­ken liggen’

De carnavalsfeesten die in Nederland over ongeveer een week worden gehouden, zouden kunnen leiden tot een kleine opleving van het coronavirus of de griep. In een rondgang van het ANP zeggen ziekenhuizen dat ze zich voorbereiden, maar zich geen grote zorgen maken. Drie jaar geleden was carnaval een grote brandhaard van corona, dat toen net nieuw in Nederland was. Kort erna begon de eerste golf.