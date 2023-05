H.B.S.V. 1 wint met 1-0 van DES Swalmen 1

Politie­agent schiet verdachte in been in Venlo

Een agent heeft donderdagmiddag in Venlo gericht geschoten op een verdachte. De 33-jarige man werd in zijn been getroffen en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was in de namiddag naar de Brahmsstraat in de Limburgse plaats gegaan, nadat een melding was binnengekomen over ‘een verdachte situatie’.