Helder in Roermond vanochtend

Naakte man leidt politie naar drie mishandel­de mensen in Sittard: ‘Had de handen op zijn rug gebonden’

De politie heeft dinsdagnacht drie mishandelde mensen gevonden in een bedrijfspand in Sittard. Agenten kwamen in eerste instantie af op een melding van een naakte man, die aanbelde bij omwonenden. Die leidde agenten naar de andere mannen. Er zijn zeven mensen aangehouden.