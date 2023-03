Maas treedt buiten Limburgse oevers door sneeuw en regen

Scheep­vaart­ver­keer deel Julianaka­naal volledig gestremd

Het scheepvaartverkeer op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht (Limburg) is sinds donderdagochtend volledig gestremd. De scheepvaart werd stilgelegd toen een bouwkuip in het kanaal tussen beide dorpen vol water begon te lopen. Daardoor stortte een stuk van de dam in die bouwkuip en kanaal van elkaar scheidt. De scheepvaart werd stilgelegd om het verder instorten van de scheidingswand te voorkomen. De stremming duurt in elk geval de hele ochtend, zei een woordvoerster van Rijkswaterstaat.